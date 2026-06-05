Jusqu'où le Bitcoin pourrait-il chuter s'il perd le niveau des 60 000 dollars

Le Bitcoin (BTC) enregistre sa pire performance hebdomadaire depuis novembre 2022, avec des baisses hebdomadaires atteignant 15 % vendredi. Après être tombé à 61 000 USD, la cryptomonnaie s'échange actuellement autour de 62 500 USD. Une reprise d'environ 1 500 USD indique que les « taureaux » tentent toujours de défendre le niveau de support psychologiquement important de 60 000 USD. Selon Cointelegraph.com rapporte .

L'analyste Radz estime que même si le Bitcoin passe sous les 60 000 USD, il pourrait se redresser rapidement grâce à une forte demande. L'expert souligne que, dans le pire des cas, le prix pourrait chuter à 55 000 USD. La raison principale invoquée est la moyenne mobile simple sur 200 semaines (SMA 200 jours), car ce niveau a historiquement servi de zone de support à long terme la plus forte.

Les données historiques montrent que les retests du niveau de la SMA 200 semaines en 2019, 2020, 2022 et 2023 ont marqué les points les plus bas avant de fortes phases de reprise. Par exemple, en février 2023, après que le Bitcoin a testé cette ligne, le prix a augmenté de plus de 37 %. Actuellement, le BTC tente pour la deuxième fois de se stabiliser au-dessus de cette ligne importante.

Cependant, le motif de « drapeau baissier » (bear flag) dans l'analyse technique suggère que la correction pourrait s'étendre en dessous de 55 000 USD. Vendredi, le BTC a franchi la ligne inférieure de ce motif, et l'augmentation du volume des transactions indique une forte pression derrière ce mouvement. Si la baisse se poursuit, le prochain objectif majeur devrait être la zone de support horizontale autour de 50 000–51 000 USD.