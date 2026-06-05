Les membres du Congrès américain pourraient être interdits d'utiliser les marchés de prédiction

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis prévoient d'introduire de nouvelles restrictions sur les marchés de prédiction dans un projet de loi interdisant aux membres du Congrès de négocier des actions. Cette initiative est née dans un contexte où les législateurs reconsidèrent leur droit de parier sur les résultats des élections ou des politiques publiques. Cointelegraph.com rapporte .

Bryan Steil, président du comité de l'administration de la Chambre, a l'intention d'introduire des amendements pertinents au projet de loi H.R.7008. Selon Bloomberg Government, Steil s'attend à ce que le document soit soumis au vote dans les prochains mois. Les nouvelles règles combineront des restrictions sur la négociation d'actions avec de nouvelles interdictions d'utilisation des marchés de prédiction.

Selon la proposition de Steil, les marchés de prédiction ne seront pas totalement interdits aux membres du Congrès, mais certains types de contrats seront restreints. Par exemple, les paris sur les résultats d'événements sportifs ou de divertissement comme le Super Bowl seront autorisés, mais la négociation de contrats liés aux élections ou à la politique économique pourrait être restreinte.

Ces mesures interviennent alors que les discussions s'intensifient autour de plateformes comme Polymarket. Selon un rapport de Politico, il a été découvert que plus de 2,5 millions de dollars avaient été transférés à des blogueurs des réseaux sociaux pour promouvoir la plateforme via des comptes liés à Matthew Modabber, directeur marketing de Polymarket.

Actuellement, la législation américaine ne dispose pas de règles claires sur la manière dont les membres du Congrès interagissent avec les marchés de prédiction. Bryan Steil souligne que cette mesure ne vise pas à critiquer le produit lui-même, mais à établir des limites éthiques et financières pour les législateurs.