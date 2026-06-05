Forward Industries transfère 32 millions de dollars en SOL après une perte de 1 milliard

Selon les données de la blockchain, Forward Industries, cotée au Nasdaq, a transféré des jetons Solana d'une valeur d'environ 31,9 millions de dollars vers la plateforme Coinbase Prime jeudi. L'analyse d'Arkham Intelligence montre que 455 784 jetons SOL ont été envoyés depuis un portefeuille appartenant à l'entreprise vers la plateforme de trading institutionnel. Il s'agit de la première activité on-chain de l'entreprise au cours du dernier mois. Cointelegraph.com rapporte .

Bien que les fonds transférés vers Coinbase Prime n'impliquent pas nécessairement une vente immédiate, de tels mouvements indiquent généralement des activités de trading par des investisseurs institutionnels visant à fournir de la liquidité ou à réduire les risques. Suite à cette transaction, les actions de Forward Industries ont chuté de 6 % à 3,97 dollars lors des négociations avant l'ouverture du vendredi, selon les données de Yahoo Finance.

L'entreprise a commencé à accumuler des actifs Solana en septembre 2025 dans le cadre de sa stratégie de trésorerie. Selon un rapport de décembre, Forward Industries est devenue le plus grand détenteur corporatif de cet actif. L'entreprise a déclaré avoir acheté un total de 6,83 millions de jetons SOL à un prix moyen de 232,08 dollars, pour un total de 1,59 milliard de dollars.

Cependant, selon les données de CoinGecko, le prix de Solana a depuis chuté de près de 72 %, s'échangeant actuellement autour de 64,63 dollars. Cela signifie que la valeur des investissements initiaux de l'entreprise est tombée à 441 millions de dollars, avec des pertes latentes atteignant environ 1,15 milliard de dollars.

Actuellement, Forward Industries reste le plus grand détenteur coté en bourse de cette cryptomonnaie, avec plus de 7 millions de SOL. Dans le contexte de la baisse prolongée du marché des cryptos, les entreprises publiques détenant des actifs numériques dans leur bilan font face à une forte pression de la part des investisseurs.