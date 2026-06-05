Taux de change annoncés pour le 8 juin

La Banque centrale d'Ouzbékistan a annoncé les taux de change officiels des devises étrangères pour le 8 juin 2026. Selon celle-ci, le dollar américain a augmenté de 52,23 UZS pour atteindre 12 049,44 UZS.

• L'euro a augmenté de 75,18 UZS pour atteindre 14 024,34 UZS.

• Le rouble russe a augmenté de 2,4 UZS pour atteindre 163,92 UZS.

• La livre sterling a augmenté de 102,72 UZS pour atteindre 16 224,57 UZS.

• Le yen japonais a augmenté de 0,28 UZS pour atteindre 75,33 UZS.

• Le franc suisse a augmenté de 106,79 UZS pour atteindre 15 295,05 UZS.

• Le yuan chinois a augmenté de 9,53 UZS pour atteindre 1 780,70 UZS.