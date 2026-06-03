176 milliards de dollars effacés du marché crypto : le retour des ours

Le Bitcoin (BTC) a chuté brutalement de 9 % au cours des dernières 48 heures, tombant au niveau de support de 67 000 USD pour la première fois en deux mois. Suite à cette correction, la capitalisation totale du marché crypto a perdu 176 milliards de dollars en seulement deux jours. Cette situation a déclenché 1,5 milliard de dollars de liquidations forcées de positions longues à effet de levier excessif. Cointelegraph.com rapporte cette information. rapporte .

Alors que les marchés boursiers américains, en particulier l'indice Russell 2000, affichent une forte croissance, la corrélation entre le Bitcoin et les actions à petite capitalisation s'est officiellement rompue le 21 mai. La détérioration du sentiment du marché a également été alimentée par des sorties nettes de 2,1 milliards de dollars des ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis entre le 12 et le 20 mai. Les données sur les produits dérivés indiquent un appétit décroissant chez les investisseurs institutionnels.

Le taux de prime annualisé sur les contrats à terme Bitcoin reste inférieur au seuil neutre de 4 % depuis plus de trois mois, confirmant la faiblesse de la demande pour un effet de levier haussier. Parallèlement, MicroStrategy, dirigée par Michael Saylor, a suspendu ses achats hebdomadaires de Bitcoin pour racheter des dettes convertibles, suscitant des réactions mitigées parmi les investisseurs.

Selon les analystes, la volonté de géants comme Google (GOOG US) de lever des capitaux propres plutôt que de la dette signale une baisse de la liquidité du marché. Selon les recherches de JPMorgan, 41 actions liées à l'IA représentent désormais la moitié de la valeur marchande du S&P 500. Cela signifie que la concentration du marché a atteint son niveau le plus élevé depuis 150 ans.