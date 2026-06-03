Prévision de hausse du taux de change du dollar le 4 juin
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• Turonbank — 11 930 UZS.
• Asakabank — 11 950 UZS.
La chaîne Telegram Bankir indique que le taux de change du dollar en vigueur le 4 juin devrait augmenter d'environ 35 à 36 UZS.
Meilleurs taux pour la vente d'USD aux banques :
• Turonbank — 11 930 UZS.
• MKBank — 11 930 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Infinbank — 11 920 UZS.
Meilleurs taux pour l'achat d'USD auprès des banques :
• Asakabank — 11 950 UZS.
• Infinbank — 11 970 UZS.
• Agrobank — 11 980 UZS.
• Kapitalbank — 11 980 UZS.
Les taux de change peuvent varier en cours de journée. Veuillez consulter les sites officiels des banques pour les taux exacts.
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