Prévision de hausse du taux de change du dollar le 4 juin

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Prévision de hausse du taux de change du dollar le 4 juin

La chaîne Telegram Bankir indique que le taux de change du dollar en vigueur le 4 juin devrait augmenter d'environ 35 à 36 UZS.

Meilleurs taux pour la vente d'USD aux banques :

• Turonbank — 11 930 UZS.
• MKBank — 11 930 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Infinbank — 11 920 UZS.

Meilleurs taux pour l'achat d'USD auprès des banques :

• Asakabank — 11 950 UZS.
• Infinbank — 11 970 UZS.
• Agrobank — 11 980 UZS.
• Kapitalbank — 11 980 UZS.

Les taux de change peuvent varier en cours de journée. Veuillez consulter les sites officiels des banques pour les taux exacts.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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