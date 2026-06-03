New York et l'Union européenne collaborent sur la surveillance des stablecoins

·26·Économie
New York et l'Union européenne collaborent sur la surveillance des stablecoins

L'Autorité bancaire européenne (ABE) et le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) ont signé un protocole d'accord sur la régulation des activités transfrontalières de stablecoins. Cet accord est mis en œuvre dans le cadre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) et établit des procédures pour l'échange d'informations et la coordination des mesures de surveillance entre New York et l'Union européenne. Cointelegraph.com rapporte .

Selon les représentants du NYDFS, cette collaboration renforcera la surveillance des entités engagées dans les opérations de stablecoins et aidera à identifier les tendances et les risques du marché. Les grandes banques et institutions financières des États-Unis et d'Europe testent l'utilisation des stablecoins comme instruments de paiement, stimulées par l'adoption de réglementations sur les actifs numériques dans les deux régions.

Selon les données de DefiLlama, la taille du marché mondial des stablecoins dépassait 319 milliards USD mercredi. Les deux autorités de surveillance échangeront des informations sur le volume des stablecoins en circulation, le nombre de détenteurs, les résultats des audits externes et internes, ainsi que le statut juridique des produits. En outre, le protocole prévoit un mécanisme d'action conjointe en situation de crise.

Actuellement, les actifs adossés au dollar américain dominent le marché, Tether (USDT) et Circle (USDC) étant en tête en termes de capitalisation boursière. Selon les experts, en raison des nouvelles réglementations et de l'environnement macroéconomique, le marché des stablecoins passe d'une phase d'expansion rapide à une période de consolidation.

StablecoinCryptoABENYDFSMiCA
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Laylo
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