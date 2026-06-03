Binance et Alpaca concluent un accord de partage des revenus

La plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, a révélé les détails d'un accord de partage des revenus avec le fournisseur d'infrastructure de conservation et de courtage Alpaca. Alpaca est devenu un fournisseur d'infrastructure de premier plan pour la conservation des actions américaines et des fonds négociés en bourse (ETF) tokenisés. Cointelegraph.com rapporte .

Selon les nouvelles conditions de trading annoncées par Binance, la bourse recevra 50 % des revenus de paiement pour le flux d'ordres (PFOF) de la plateforme Alpaca, ainsi que 65 % des bénéfices nets provenant du prêt d'actions après paiement des intérêts aux utilisateurs. Alpaca fournira des services de courtage, de compensation et de conservation pour le trading d'actions sur la plateforme Binance.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Binance visant à s'étendre au-delà de l'univers crypto et à monétiser ses services. Auparavant, la bourse avait ouvert l'accès à plus de 7 000 actions américaines et ETF et annoncé un nouveau produit tokenisé appelé bStocks. Pour information, Alpaca a levé 150 millions USD en janvier pour une valorisation de 1,15 milliard USD.

Selon les données de RWA.xyz, le marché des actions tokenisées connaît une croissance rapide. Au cours des 30 derniers jours, la valeur totale de ce marché a augmenté de 29 %, tandis que le nombre de détenteurs a progressé de 35 % pour atteindre 304 700. Cependant, la baisse du nombre d'adresses actives suggère que les investisseurs préfèrent la détention à long terme plutôt que la vente active de ces actifs.

D'autres grandes bourses crypto pénètrent également les marchés financiers traditionnels. Par exemple, la bourse Bitget a lancé en avril une offre proxy liée aux actions pré-IPO de SpaceX, dirigé par Elon Musk. De telles initiatives indiquent une demande croissante pour les produits de trading basés sur la blockchain.