Prévision de hausse du taux de change du dollar le 5 juin

·110·Économie
Prévision de hausse du taux de change du dollar le 5 juin

La chaîne Telegram Bankir indique que le taux de change du dollar en vigueur le 5 juin devrait augmenter d'environ 24 à 25 UZS.

Meilleurs taux pour vendre des USD aux banques :

Infinbank — 11 970 UZS.
Turonbank — 11 970 UZS.
Anorbank — 11 965 UZS.
Asakabank — 11 960 UZS.

Meilleurs taux pour acheter des USD auprès des banques :

• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq Bank — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Les taux de change peuvent varier en cours de journée. Veuillez consulter les sites officiels des banques pour les taux exacts.

InfinbankTuronbankAnorbankAsakabankOctobankXalq BankBankir
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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Prévision de hausse du taux de change du dollar le 5 juin – Zamin.uz, 04.06.2026