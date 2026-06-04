Prévision de hausse du taux de change du dollar le 5 juin
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
• Infinbank — 11 970 UZS.
• Octobank — 11 960 UZS.
La chaîne Telegram Bankir indique que le taux de change du dollar en vigueur le 5 juin devrait augmenter d'environ 24 à 25 UZS.
Meilleurs taux pour vendre des USD aux banques :
• Infinbank — 11 970 UZS.
• Turonbank — 11 970 UZS.
• Anorbank — 11 965 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.
Meilleurs taux pour acheter des USD auprès des banques :
• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq Bank — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.
Les taux de change peuvent varier en cours de journée. Veuillez consulter les sites officiels des banques pour les taux exacts.
…