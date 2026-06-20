Confort pour la prière en avion : une nouvelle solution d'une compagnie saoudienne

Afin d'offrir plus de confort à ses passagers, une compagnie aérienne saoudienne a aménagé des espaces de prière spéciaux dans certains de ses avions effectuant des vols long-courriers.

Il a été rapporté que pour ce faire, plusieurs sièges de l'avion ont été retirés et remplacés par des tapis de prière. Cette zone permet aux passagers de prier librement pendant le vol.

De plus, un indicateur spécial indiquant la direction de la Kaaba a été installé dans l'espace de prière, aidant ainsi les passagers à déterminer précisément la Qibla. De telles commodités sont particulièrement importantes lors de vols longs.

Cette nouveauté est accueillie positivement par les passagers. Beaucoup considèrent cette initiative comme une marque de respect pour les besoins religieux des individus et soulignent que de telles solutions pratiques pourraient servir de modèle à d'autres compagnies aériennes.