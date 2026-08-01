Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine

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Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine

Un événement rare survenu près des côtes australiennes a stupéfié les biologistes marins et les amoureux de la nature. À l'aide d'un drone, la mise bas d'une baleine en plein océan a été filmée pour la toute première fois depuis les airs. Les spécialistes considèrent ces images comme une avancée majeure dans l'étude des mammifères marins.

Il est rapporté qu'Alexandre Forrest, opérateur de drone collaborant avec l'organisation australienne de sauvetage et de recherche sur les baleines (ORRCA), a remarqué lors d'un vol de surveillance qu'une femelle en migration se déplaçait plus lentement que les autres.

Au début, il a pensé que l'animal se reposait simplement. Cependant, peu de temps après, la femelle a fait surface et le processus de mise bas a immédiatement commencé. Quelques instants plus tard, le nouveau-né est remonté à la surface pour sa toute première respiration.

« J'ai immédiatement compris que j'étais témoin d'un événement extrêmement rare. À partir de ce moment-là, je n'étais plus un caméraman, mais un simple spectateur observant un miracle de la nature », a déclaré Alexandre Forrest.

Un baleineau blanc nage dans l'eau bleue de l'océan à côté d'une tache de sang.

Après l'accouchement, la mère baleine est restée immobile pendant quelques secondes, puis, par instinct, elle est retournée vers son petit pour commencer à le protéger et à en prendre soin. Les experts qualifient cette première rencontre entre la mère et son petit de spectacle très émouvant.

Selon Annie Post, responsable de la recherche à l'ORRCA, seuls trois cas de naissance de baleines ont été officiellement documentés dans le monde jusqu'à présent. Mais cet événement revêt une importance particulière car c'est le tout premier à être entièrement enregistré par drone depuis les airs.

Les chercheurs ont observé la mère et son petit pendant plusieurs heures après la naissance, enregistrant leurs mouvements, le processus de soins ainsi que leurs interactions avec d'autres baleines.

Un petit poisson blanc nage dans une eau d'un bleu foncé.

Ces images uniques australiennes ont été capturées lors de la migration annuelle des baleines le long de la côte est de l'Australie. Durant cette période, près de 50 000 baleines nagent depuis l'Antarctique vers le nord pour s'accoupler et mettre bas dans des eaux subtropicales plus chaudes.

Selon les scientifiques, ces séquences vidéo pourraient devenir une source scientifique précieuse pour approfondir l'étude de la reproduction, de la relation mère-petit et du comportement des baleines.

AustralieAlexander ForrestAntarctiqueAnnie PostleORRCA
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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