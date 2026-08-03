L’enseignant qui a noté ses étudiants jusqu’à la veille de sa mort

Manuyel Alexandro Navarro, professeur de mathématiques au Texas, a corrigé les travaux de ses élèves malgré son hospitalisation dans un état critique.

Avant d’être admis en réanimation, il a réussi à terminer l’évaluation finale des travaux de ses étudiants. Selon ses proches, il était essentiel pour Navarro que ses élèves apprennent et connaissent leurs notes à temps.

Sa famille se souvient de lui comme d’un homme dévoué à son métier et pleinement conscient de ses responsabilités jusqu’au bout. Malgré son état critique, il a placé ses devoirs d’enseignant au premier plan.

Après avoir entièrement évalué les travaux, Manuyel Alexandro Navarro est décédé le lendemain, à l’âge de 66 ans. Son geste est largement perçu comme un exemple d’enseignement authentique, de bienveillance et de dévouement professionnel.