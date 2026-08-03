Des traces de deux ancêtres jusqu’alors inconnus découvertes dans l’ADN humain

·79·Monde
Des traces de deux ancêtres jusqu’alors inconnus découvertes dans l’ADN humain

Une nouvelle étude génétique menée par des scientifiques soulève de nouvelles questions sur l’évolution humaine. Selon ses résultats, l’ADN des humains modernes pourrait conserver les traces génétiques de deux anciens ancêtres jusque-là inconnus.

Les spécialistes soulignent que ces traces ne sont pas liées aux Néandertaliens ni aux Dénisoviens déjà connus. C’est pourquoi les auteurs de l’étude les appellent provisoirement « ancêtres fantômes » (ghost ancestors) Cette expression désigne d’anciens groupes humains dont l’existence est supposée grâce aux analyses génétiques, mais dont aucun reste fossile n’a encore été découvert.

En analysant le génome humain moderne, les chercheurs ont constaté que certains fragments d’ADN ne correspondaient à aucune espèce humaine ancienne connue. Selon les scientifiques, cela pourrait indiquer qu’un échange génétique a eu lieu au cours de l’histoire de l’humanité avec deux autres populations anciennes encore inconnues.

Les spécialistes soulignent toutefois que ces conclusions devront être précisées par des recherches supplémentaires. Pour l’instant, aucune preuve fossile de ces anciens ancêtres n’existe et leur identité reste incertaine.

NéandertaliensDénisoviens
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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