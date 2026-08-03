Un avocat britannique qui a nettoyé une rivière sans autorisation risque jusqu'à 2 ans de prison

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Un avocat britannique qui a nettoyé une rivière sans autorisation risque jusqu'à 2 ans de prison

Un incident survenu à Londres en juin 2026 a suscité un large débat public. Une équipe de bénévoles dirigée par l'avocat londonien Paul Powlesland a réussi à nettoyer en seulement 10 jours des déchets d'une rivière négligée pendant des années et que les agences gouvernementales n'avaient pas réussi à nettoyer.

Il a été rapporté que les bénévoles ont retiré plus de 200 sacs de déchets du lit de la rivière. En conséquence, le plan d'eau est devenu beaucoup plus propre et l'environnement naturel a commencé à se rétablir. Peu de temps après, il a été signalé que les poissons étaient également revenus dans la rivière.

Cependant, comme on pouvait s'y attendre, au lieu de remercier les militants, l'Agence de l'environnement britannique a ouvert une enquête criminelle à leur encontre. Selon les autorités, les travaux de nettoyage de la rivière ont été effectués sans autorisation appropriée et sans respecter les procédures établies.

Par conséquent, la question de la responsabilité de Paul Powlesland est en cours d'examen. Il est rapporté qu'il pourrait faire face à une peine allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement ou perdre sa licence d'avocat dans le domaine de l'environnement.

Cet événement a déclenché des débats animés sur les réseaux sociaux. Selon de nombreuses personnes, une initiative pratique visant à protéger la nature devrait être soutenue et non punie. Les critiques soulignent que, dans certains cas, les exigences bureaucratiques et la paperasse priment sur la résolution des problèmes écologiques.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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