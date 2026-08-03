La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se marieraient le 8 août sur l’île de Madère, selon des informations qui circulent. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Rihanna, Drake et d’autres célébrités auraient également été invités à la cérémonie.

Mais un point important demeure : le couple n’a encore officiellement annoncé ni la date exacte du mariage, ni la liste des invités, ni le lieu de la réception. Aucune preuve fiable ne confirme notamment l’envoi d’invitations aux deux anciens champions de l’UFC.

Que sait-on d’un mariage prévu le 8 août ?

Selon les dernières informations, la cérémonie aurait lieu le 8 août à la cathédrale de Funchal, sur l’île portugaise de Madère. Le Savoy Palace, un hôtel cinq étoiles, aurait été choisi pour la réception qui suivrait le mariage.

Certains médias ont également affirmé que deux étages de l’hôtel et plusieurs espaces de loisirs pourraient être fermés. Cette mesure est interprétée comme une préparation à un événement privé, mais ni l’hôtel ni les représentants du couple n’ont confirmé publiquement ces informations.

McGregor et Khabib ont-ils réellement été invités ?

La plus grande rumeur diffusée sur les réseaux sociaux concerne la possibilité que Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov soient invités au même mariage.

Compte tenu de la rivalité historique entre les deux combattants, leur rencontre au mariage de Ronaldo aurait pu devenir un événement à part entière. Cependant, selon les vérifications effectuées, aucune déclaration officielle, photo ou source fiable ne montre que Ronaldo leur aurait envoyé une invitation. La date du mariage et cette liste d’invités restent pour l’instant non confirmées.

Rihanna, Drake et Jennifer Lopez figurent-ils aussi sur la liste ?

La liste officieuse qui circule mentionne les célébrités suivantes :

Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov ;

Drake, Rihanna et Jennifer Lopez ;

le blogueur IShowSpeed ;

le présentateur de télévision Piers Morgan.

Cependant, aucune de ces personnes n’a confirmé publiquement sa participation. Cette liste doit donc être considérée non pas comme la composition officielle des invités, mais comme une hypothèse relayée par les médias et les réseaux sociaux.

Pourquoi Funchal est-elle une adresse symbolique ?

Ronaldo est né et a grandi à Funchal, sur l’île de Madère. Dès la fin de 2025, des médias portugais avaient indiqué que le couple envisageait d’organiser la cérémonie estivale dans la ville natale du footballeur. La cathédrale de Funchal était le lieu le plus souvent cité.

Georgina Rodríguez et Ronaldo se sont rencontrés en 2016, puis leur relation a été rendue publique. Le couple a annoncé ses fiançailles en août 2025.

Organiser le mariage à Funchal, une ville liée à la famille et à l’enfance du footballeur, apparaît donc comme un choix logique et symbolique.

De grandes stars ou une cérémonie familiale privée ?

La liste d’invités qui circule est très longue et laisse imaginer un mariage somptueux. Pourtant, Ronaldo a déjà déclaré lors d’entretiens que Georgina préférait les cérémonies intimes et privées aux fêtes publiques et grandioses.

Les informations évoquant une cérémonie réunissant des centaines de stars internationales ne correspondent donc pas totalement aux projets précédemment évoqués par le couple. Il est possible que la cérémonie officielle se déroule en petit comité et que la réception accueille davantage d’invités, mais cela reste également une hypothèse.

Informations confirmées et non confirmées à ce jour

Information Statut Ronaldo et Georgina sont fiancés Confirmé Le mariage est prévu à Madère Rapporté par des médias réputés La cérémonie aura lieu à la cathédrale de Funchal Non confirmé officiellement Le mariage aura lieu le 8 août Non confirmé officiellement La réception aura lieu au Savoy Palace Non confirmé officiellement McGregor et Khabib ont été invités Aucune preuve fiable Rihanna, Drake et d’autres participeront Non confirmé

Le 8 août révélera-t-il le principal suspense ?

Ronaldo étant l’un des sportifs les plus célèbres au monde, toute information concernant sa vie privée se propage rapidement. Mais pour l’instant, le bruit qui circule sur les réseaux sociaux a largement devancé les annonces officielles.

Si le mariage a réellement lieu le 8 août, des informations et des images confirmant l’événement devraient apparaître sur les pages de la cathédrale de Funchal, du Savoy Palace ou du couple. D’ici là, il ne faut pas diffuser comme des faits établis les listes annonçant la participation de Conor McGregor, de Khabib Nurmagomedov et de stars du show-business.

Selon vous, la rencontre entre McGregor et Khabib lors d’un même mariage deviendrait-elle le principal événement de la cérémonie ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos amis sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !