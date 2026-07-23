Le plus beau mot du monde a été annoncé

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Le plus beau mot du monde a été annoncé

Un jury international a désigné le plus beau mot du monde. Le gagnant est un mot issu de la langue des Maoris, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande : « kaitiakitanga » a été sélectionné.

Selon lesexperts, ce mot exprime l'idée de protéger la nature, d'avoir une attitude responsable envers l'environnement et de le préserver pour les générations futures. Lors de la sélection, les critères principaux n'étaient pas seulement la sonorité du mot, mais aussi sa signification profonde, son importance culturelle et sa pertinence pour le monde actuel.

Le concours a vu la participation de 223 mots issus de plus de 75 langues à travers le monde. La phase finale a également accueilli des mots célèbres et uniques tels que « saudade »en portugais, « ikigai »en japonais, « hiraeth »en gallois, « ubuntu » en zoulou, ainsi que « luftmensch » en yiddish.

Les organisateurs du concours soulignent que le projet vise à faire connaître au grand public des mots uniques présents dans diverses langues, impossibles à traduire complètement ou précisément dans d'autres langues, tout en promouvant leur signification et leurs valeurs culturelles.

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Charos
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