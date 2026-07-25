À 10 ans, Ralph va à l'école sur ses mains et émeut la Toile

Ralph, qui vit dans la province de Davao Oriental, n'a que 10 ans. Il est né avec une malformation congénitale qui limite sa mobilité et, depuis son plus jeune âge, il s'est habitué à se déplacer en s'appuyant sur ses mains.

Se rendre à l'école chaque jour est une véritable épreuve pour lui. En chemin, Ralph ne compte que sur la force de ses bras. Ni les moqueries de certaines personnes ni les diverses difficultés n'ont entamé son amour pour l'apprentissage. Il s'efforce de ne rater aucun jour dès que c'est possible.

Ralph rêve de devenir avocat dans le futur. C'est pourquoi il considère chaque cours comme un pas important vers son objectif. La mère du garçon est également à ses côtés chaque jour pour l'aider à aller à l'école et dans ses tâches quotidiennes.

Après que l'histoire de Ralph a été rendue publique, le gouvernement local lui a attribué une bourse. Ce soutien l'aidera à poursuivre ses études et à se rapprocher de son rêve de devenir avocat.