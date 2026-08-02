Marc Cucurella a changé de coiffure (photo)

·3·Monde
Marc Cucurella a changé de coiffure (photo)

"Le défenseur du Real Madrid et de l'équipe nationale espagnole, Marc Cucurella, a changé d'apparence."

"Le champion du monde de 28 ans a dévoilé sa nouvelle coiffure sur les réseaux sociaux."

"Auparavant, Cucurella avait également tenu sa promesse faite avant la Coupe du monde : après la victoire de l'Espagne, il s'est fait tatouer le visage de l'entraîneur principal Luis de la Fuente sur le poignet."

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