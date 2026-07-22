Le plus beau mot du monde a été élu pour la première fois

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Le plus beau mot du monde a été élu pour la première fois

Pour la première fois dans l'histoire, un jury d'experts internationaux a le plus beau motdu monde. Le mot gagnant est issu de la langue maorie, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande : « Kaitiakitanga » . C'est ce qu'a annoncé la plateforme d'apprentissage des langues Babbel .

Il est précisé que « Kaitiakitanga » n'a pas d'équivalent exact en ouzbek ni dans de nombreuses autres langues. Il désigne la responsabilité de l'homme envers la nature, le devoir de protéger l'environnement et de le transmettre sain et sauf aux générations futures.

Selon la vision du monde maorie, l'homme n'est pas le propriétaire de la nature. Au contraire, il en est une partie intégrante et est responsable de sa protection.

Les organisateurs du concours soulignent que, pour choisir le gagnant, ils ont pris en compte non seulement la beauté de la prononciation, mais aussi le sens, l'importance culturelle et la pertinence actuelle du mot.

Pour désigner le vainqueur, Babbel a étudié les réseaux sociaux, les forums linguistiques et diverses discussions. La décision finale a été prise par un jury international composé de linguistes et de spécialistes de la culture.

Au total, 223 mots issus de plus de 75 langues ont participé au concours.

Les mots les plus populaires ayant atteint la finale sont :

  • Saudade (portugais) — un profond sentiment de nostalgie pour quelque chose de perdu ou d'inaccessible.

  • Ikigai (japonais) — un but ou une raison de vivre qui pousse une personne à se lever chaque jour.

  • Hiraeth (gallois) — une nostalgie intense pour une patrie ou un lieu où l'on ne peut plus retourner.

  • Ubuntu (zoulou) — l'idée d'humanité, de respect mutuel et de solidarité.

  • Luftmensch (yiddish) — une personne idéaliste qui vit davantage d'idées et de rêves que de richesses matérielles.

Selon les organisateurs, l'objectif principal de ce concours est de montrer la richesse des langues et des cultures du monde, ainsi que de souligner que certains mots incarnent des concepts uniques difficiles à exprimer en un seul mot dans d'autres langues.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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