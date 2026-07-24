Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche

La présence de grands requins blancs dans l'océan Atlantique a une fois de plus attiré l'attention des scientifiques et des passionnés de la mer. Les experts suivent par satellite un grand requin blanc nommé « Ernst », repéré près de la partie orientale de Long Island, aux États-Unis. Plus intéressant encore, les experts indiquent qu'un des plus grands requins blancs jamais identifiés dans l'Atlantique pourrait suivre la même trajectoire.

Selon les informations, « Ernst », une femelle requin blanc mesurant 12 pieds (environ 3,7 mètres) et pesant 1 000 livres (près de 454 kilogrammes), a été enregistrée pour la première fois le 20 juin par un système de suivi spécial près des côtes de Montauk, dans l'État de New York. Elle s'est ensuite dirigée vers Cape Cod avant de poursuivre sa route vers le nord.

Selon les scientifiques, un requin blanc encore plus grand, surnommé « Contender », nage également vers cette zone. D'après les données du système de suivi des requins de l'organisation OCEARCH, ce requin géant mesure 14 pieds (environ 4,3 mètres) et pèse plus de 1 700 livres (plus de 770 kilogrammes). Il est considéré comme l'un des plus grands requins blancs jamais enregistrés dans l'océan Atlantique.

Les résultats du suivi montrent qu'« Ernst » et « Contender » empruntent presque la même route migratoire. Les deux requins blancs se déplacent vers le nord depuis les côtes de Floride et continuent de nager le long des côtes atlantiques. Selon les données de la plateforme de suivi OCEARCH consultées par The Post, s'ils maintiennent leur trajectoire habituelle, il est fort probable qu'ils passent près de Long Island durant la saison estivale.

Un représentant d'OCEARCH a déclaré au journal The Sun concernant la migration saisonnière des requins :

« Les requins blancs de l'Atlantique Nord-Ouest migrent généralement vers le nord et passent l'été et le début de l'automne dans les eaux de Cape Cod ou du Canada atlantique à la recherche de proies. »

Actuellement, selon les données de suivi, « Contender » se déplace près de la zone de Pamlico Sound en Caroline du Nord. « Ernst », quant à elle, a déjà atteint le golfe du Saint-Laurent au Canada.

Ces observations ont été publiées alors que les experts signalent une augmentation du nombre de rencontres avec des requins et d'incidents associés cette année.

Rien que ce mois-ci, des drapeaux rouges ont été hissés sur certaines plages et d'autres ont été temporairement fermées en raison de signalements de bancs de requins-bouledogues, qui apprécient les eaux chaudes, sur plusieurs plages allant de Long Island à la région de Rockaways.

De plus, une personne nageant près de Jones Beach a été mordue à la jambe par un requin. L'incident a laissé l'os de la victime à nu. Les experts supposent qu'un requin pourrait également être à l'origine de cette attaque.

C'est pourquoi les autorités responsables de Long Island ont renforcé les mesures de sécurité. Des patrouilleurs maritimes patrouillent régulièrement dans les zones côtières, tandis que des drones modernes survolent la zone pour surveiller en permanence les mouvements de ces prédateurs ancestraux.

Les experts soulignent que ces systèmes de suivi sont essentiels pour mieux comprendre la migration des requins, prédire leurs trajectoires et assurer la sécurité des personnes fréquentant les plages.