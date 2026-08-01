Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage

Sur les côtes de l'État de l'Oregon, aux États-Unis, une créature marine rare, qui vit généralement uniquement dans les profondeurs de l'océan et est connue sous le nom de « poisson cannibale », a été découverte. Les expertsont été le plus surpris par les proies retrouvées dans son estomac.

Il a été rapporté que le spécimen, d'une longueur d'environ 1,5 mètre, Longnose lancetfish (poisson-lancette à long nez), s'est échoué sur la côte de l'Oregon le 22 avril. Cette espèce est très rare dans cette région et n'est généralement pas trouvée dans cet état.

Informés de la créature échouée sur la plage, Seaside Aquarium les spécialistes se sont immédiatement rendus sur place pour l'étudier. Lors de l'examen, il a été révélé que l'estomac du poisson contenait des calmars entiers ainsi que d'autres poissons non digérés.

Les experts soulignent que cette espèce est connue pour manger même ses propres congénères. C'est pourquoi elle a reçu le nom de « poisson cannibale ». Elle est également appelée « Twilight Zone fish » (poisson de la zone crépusculaire) car elle vit dans la « zone crépusculaire » de l'océan, où la lumière du soleil ne parvient presque pas.

Ce prédateur, dont l'apparence ressemble à celle d'un barracuda, se distingue par ses dents pointues en forme de piquets. Selon Tiffany Boot, spécialiste de l'aquarium, de tels poissons ne se trouvent que quelques fois par an sur les côtes de l'Oregon. Cependant, il est très difficile de les trouver en entier.

La raison en est que le corps du poisson-lancette est composé d'une chair molle et gélatineuse, et les oiseaux de mer le consomment rapidement. Par conséquent, un spécimen découvert frais et intact a été considéré comme une grande chance pour les scientifiques.

Les experts soulignent que cette créature unique permettra d'obtenir davantage d'informations sur la vie dans les profondeurs de l'océan. Son échouage sur la côte reste l'un des phénomènes qui n'ont pas encore été entièrement expliqués par les scientifiques.