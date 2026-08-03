Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août

Le 12 août 2026, l’un des phénomènes astronomiques rares que des millions de personnes attendent avec impatience dans le ciel européen — une éclipse solaire totale aura lieu. Les expertsaffirment qu’il s’agit de l’un des événements célestes les plus importants pour les Européens en vingt ans.

Selon les informations disponibles, les habitants du Groenland, de l’Islande, des régions septentrionales de l’Espagne et du nord-est du Portugal pourront observer ce phénomène dans sa totalité. Dans plusieurs autres pays européens, une éclipse solaire partielle sera visible.

Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), le nord de l’Espagne est l’un des meilleurs endroits pour observer l’éclipse solaire. Des milliers de touristes et de passionnés d’astronomie devraient donc se rendre dans cette région.

La directrice scientifique de l’ESA, la professeure Karol Mundell, souligne qu’une éclipse solaire totale est un événement inoubliable, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi pour l’humanité.

« Une éclipse solaire totale est l’un de ces moments très rares où des millions de personnes regardent le ciel en même temps et ressentent ensemble émerveillement et émotion », a-t-elle déclaré.