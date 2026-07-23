Un varan géant de 1,8 mètre fait irruption dans un magasin en Thaïlande et sème la panique parmi les clients !

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Un varan géant de 1,8 mètre fait irruption dans un magasin en Thaïlande et sème la panique parmi les clients !

Un varan géant d'environ 1,8 mètre de long est entré dans une épicerie de la province de Nakhon Pathom, en Thaïlande. L'apparition du reptile dans la salle de vente a semé la panique parmi les clients et le personnel.

Dans une vidéo filmée par des témoins, on peut voir le varan grimper sur les étagères du magasin à la recherche de nourriture. En se déplaçant, il a fait tomber certains produits au sol. Les gens ont observé la scène à une distance de sécurité sans s'approcher de l'animal.

Après avoir été alertés, des experts de la faune sauvage sont arrivés sur les lieux. Ils ont capturé le varan sans faire de blessés et l'ont évacué du magasin.

Selon les premières estimations, le temps sec et la pénurie de nourriture auraient poussé l'animal à s'aventurer dans une zone habitée. Personne n'a été blessé lors de l'incident.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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