Un enseignant émeut tout le monde en attribuant les notes finales à ses élèves avant sa mort

·119·Monde
Un enseignant émeut tout le monde en attribuant les notes finales à ses élèves avant sa mort

En décembre 2020, Manuel Alejandro Navarro, professeur de mathématiques dans un lycée de Del Rio, au Texas (États-Unis), a attiré l'attention du monde entier. L'histoire poignante de sa vie est devenue virale sur les réseaux sociaux, ne laissant personne indifférent.

À cette époque, la fille de l'enseignant a publié sur les réseaux sociaux une photo de son père travaillant sur un ordinateur portable depuis son lit d'hôpital. En peu de temps, l'image a été largement commentée et saluée comme le symbole du véritable dévouement d'un professeur à son travail.

Il s'avère que, conscient de la gravité de son état, Navarro avait apporté son ordinateur portable à l'hôpital pour pouvoir noter les devoirs de ses élèves avant d'entrer en soins intensifs. Malgré son traitement à l'hôpital, il a continué à travailler pour s'assurer que ses élèves reçoivent leurs notes à temps.

Selon sa famille, malgré la détérioration rapide de sa santé, il s'est efforcé d'accomplir son devoir jusqu'au bout. Pour Navarro, l'éducation et l'avenir de ses élèves primaient sur toute situation difficile.

D'après sa fille, son père a toujours témoigné d'un amour et d'une attention particuliers envers ses élèves, en particulier les enfants apprenant l'anglais comme langue seconde. Il a toujours fait preuve d'un grand sens des responsabilités pour leur apprentissage, leur réussite et l'obtention de leurs notes en temps voulu.

Après avoir entièrement évalué le travail de ses élèves, Manuel Alejandro Navarro est décédé le lendemain à l'âge de 66 ans. Sa célèbre photo, le montrant en train d'accomplir consciencieusement son devoir professionnel même à l'hôpital, est devenue aujourd'hui l'un des symboles inoubliables du travail acharné, de la responsabilité et du dévouement à la profession de tous les enseignants qui travaillent avec abnégation en dehors des heures de cours.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un garçon de 8 ans se fait mordre par une veuve noire dans l'espoir de devenir Spider-ManUn garçon de 8 ans se fait mordre par une veuve noire dans l'espoir de devenir Spider-ManAujourd'hui, 17:37Première députée atteinte du syndrome de Down : Mar Galseran marque l'histoirePremière députée atteinte du syndrome de Down : Mar Galseran marque l'histoireAujourd'hui, 17:31En Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparueEn Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparueAujourd'hui, 17:23Un jeune Guatémaltèque au double vocal parfait de Shakira devient une star d'Internet (vidéo)Un jeune Guatémaltèque au double vocal parfait de Shakira devient une star d'Internet (vidéo)Aujourd'hui, 17:22Un raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremisUn raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremisAujourd'hui, 17:16La présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesLa présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesAujourd'hui, 17:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital