Un enseignant émeut tout le monde en attribuant les notes finales à ses élèves avant sa mort

En décembre 2020, Manuel Alejandro Navarro, professeur de mathématiques dans un lycée de Del Rio, au Texas (États-Unis), a attiré l'attention du monde entier. L'histoire poignante de sa vie est devenue virale sur les réseaux sociaux, ne laissant personne indifférent.

À cette époque, la fille de l'enseignant a publié sur les réseaux sociaux une photo de son père travaillant sur un ordinateur portable depuis son lit d'hôpital. En peu de temps, l'image a été largement commentée et saluée comme le symbole du véritable dévouement d'un professeur à son travail.

Il s'avère que, conscient de la gravité de son état, Navarro avait apporté son ordinateur portable à l'hôpital pour pouvoir noter les devoirs de ses élèves avant d'entrer en soins intensifs. Malgré son traitement à l'hôpital, il a continué à travailler pour s'assurer que ses élèves reçoivent leurs notes à temps.

Selon sa famille, malgré la détérioration rapide de sa santé, il s'est efforcé d'accomplir son devoir jusqu'au bout. Pour Navarro, l'éducation et l'avenir de ses élèves primaient sur toute situation difficile.

D'après sa fille, son père a toujours témoigné d'un amour et d'une attention particuliers envers ses élèves, en particulier les enfants apprenant l'anglais comme langue seconde. Il a toujours fait preuve d'un grand sens des responsabilités pour leur apprentissage, leur réussite et l'obtention de leurs notes en temps voulu.

Après avoir entièrement évalué le travail de ses élèves, Manuel Alejandro Navarro est décédé le lendemain à l'âge de 66 ans. Sa célèbre photo, le montrant en train d'accomplir consciencieusement son devoir professionnel même à l'hôpital, est devenue aujourd'hui l'un des symboles inoubliables du travail acharné, de la responsabilité et du dévouement à la profession de tous les enseignants qui travaillent avec abnégation en dehors des heures de cours.