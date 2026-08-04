Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public

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Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public

Un participant inhabituel apparu sur scène lors d’un concours de beauté organisé en Malaisie a attiré l’attention du public. Cette fois, ce n’est pas un humain, mais un poulet à l’apparence singulière qui a défilé sur le podium.

Les mouvements du poulet sur scène et son apparence ont suscité l’intérêt des participants. Il a parcouru calmement le podium et s’est comporté avec aisance devant les spectateurs.

Des extraits du concours ont également circulé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont commenté l’apparence du poulet et sa démarche sur scène, le qualifiant de l’un des participants les plus remarqués de l’événement.

Malaisie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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