La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes

Une vidéo filmée dans une école maternelle de Gaziantep, en Turquie, a été visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux, touchant le cœur de nombreux utilisateurs. La tendresse et l'attention de l'éducatrice envers les enfants n'ont laissé personne indifférent.

La vidéo montre l'éducatrice couvrant avec affection les enfants endormis et, en s'approchant d'une petite fille qui n'arrivait pas à dormir, elle la serre dans ses bras, se couche à ses côtés pour la calmer et l'endormir. Ces moments sincères ont été chaleureusement accueillis par de nombreux parents et observateurs.

Dans les commentaires, les utilisateurs soulignent que de telles éducatrices sont une grande chance pour les enfants, affirmant que l'amour et l'attention sont les éléments les plus importants de toute éducation, tout en exprimant leur gratitude et leurs bons vœux à la femme dans la vidéo.