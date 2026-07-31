Un Américain de 18 ans devient le plus jeune professeur du monde

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Un Américain de 18 ans devient le plus jeune professeur du monde

Un jeune homme de 18 ans aux États-Unis a réalisé un exploit unique, le plus jeune professeur de l'histoire du monde entrant ainsi dans le Livre Guinness des records. Actuellement, il enseigne à ses pairs à l'université et poursuit avec succès ses activités scientifiques. C'est ce qu'a indiqué le service de presse du Livre Guinness des records.

Il est rapporté que Nathan Thomas a grandit dans une famille d'ingénieurs. Dès son enfance, il a manifesté un grand intérêt pour les mathématiques, la technologie, l'ingénierie et les domaines scientifiques. Sa soif de connaissances s'est révélée très tôt : à l'âge de 10 ans, Nathan a commencé ses études au Miami Dade College. Quatre ans plus tard, à 14 ans, il a été admis à l'Université Internationale de Floride.

En 2023, à seulement 18 ans, il a obtenu à la fois une licence et un master en génie électrique avec mention très bien. Cela est devenu l'une des étapes les plus importantes de sa carrière académique.

Ayant débuté son activité pédagogique à l'université à cet âge précis, Nathan a été engagé en tant que professeur qualifié. Par conséquent, il a établi le plus jeune professeur du monde un nouveau record du monde. Ainsi, il a battu le record de longue date de Colin Maclaurin, décédé en 1746 et devenu professeur à l'âge de 19 ans.

Selon Nathan, le plus important à l'université n'est pas l'âge d'une personne, mais ses connaissances et son travail.

« Tout le monde vient ici pour un seul objectif : acquérir des connaissances. L'âge en soi n'a pas une grande importance. J'essaie de me concentrer sur la qualité de mon travail et d'aider les étudiants du mieux que je peux », dit-il.

Actuellement, Nathan Thomas a 21 ans. En plus de sa carrière de professeur, il poursuit ses études. Actuellement, il travaille à l'obtention d'un doctorat en droit (JD) à l'Université de Miami. À l'avenir, il a pour objectif de travailler dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, en se spécialisant dans les domaines STEM.

En même temps, il trouve du temps pour ses intérêts personnels. Nathan aime jouer au basketball, au tennis et au golf, pratique le piano et adore écouter de la musique. Son parcours prouve une fois de plus que l'âge n'est pas un obstacle pour réaliser de grands exploits.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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