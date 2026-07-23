La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux

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La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux

Une photo de Lamine Yamal prise après la finale est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit le footballeur aux côtés d'importantes liasses de billets.

L'image a suscité diverses questions et spéculations parmi les fans. Certains utilisateurs se sont interrogés sur l'origine de l'argent, tandis que d'autres ont perçu cela comme une simple plaisanterie ou une scène après la fête.

Cependant, aucune information précise n'a été fournie sur le lieu et les circonstances de la prise de vue. Lamine Yamal n'a pas encore réagi à cette situation.

Par conséquent, les discussions en ligne reposent principalement sur des suppositions. Quoi qu'il en soit, la photo a rapidement attiré l'attention de nombreux utilisateurs et s'est largement propagée.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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