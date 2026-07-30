Nouveaux mystères révélés dans la mort d'une Britannique trouvée dans une valise

La mort d'une Britannique de 38 ans, trouvée dans une valise dans la capitale grecque, Athènes, a déclenché une enquête internationale. Les forces de l'ordre rapportent que, selon les premières informations, le téléphone de la victime aurait pu être utilisé d'une manière suggérant que sa mort a été dissimulée.

Il a été indiqué que le corps d'Elizabeth Jane Ross, une Écossaise de 38 ans, a été découvert le 18 juillet vers 13 h 00, heure locale, dans un bâtiment abandonné du quartier de Kypseli à Athènes. Elle a été trouvée par un sans-abri qui passait près du bâtiment de la rue Evelpidon, inoccupé depuis deux ans. Selon les rapports, il a remarqué une mauvaise odeur provenant du bâtiment et, ayant vu un membre humain dépassant de la valise, a immédiatement alerté la police.

Les enquêteurs affirment que le téléphone d'Elizabeth a été utilisé avant que son identité ne soit rendue publique par les médias. Il est même rapporté que de brefs messages texte ont été envoyés via le téléphone pour faire croire qu'elle était toujours en vie.

« Le téléphone a été utilisé. Des messages ont été envoyés pour donner aux gens l'impression qu'elle était toujours en vie. C'est pourquoi nous traitons ce bâtiment comme une scène de crime », a déclaré un responsable de la police grecque.

Selon les premières informations, au moment où le corps de la femme a été retrouvé, elle était décédée depuis environ huit jours. Après l'incident, le journal local Cretalive a publié deux photos de la défunte.

Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, il n'y avait aucun document d'identification sur la femme, il a donc été impossible de l'identifier immédiatement. Il a ensuite été révélé qu'elle mesurait environ 163 centimètres, avait des cheveux roux coiffés et portait un t-shirt arborant le symbole d'une université française et un short noir.

Une autopsie médico-légale est prévue dans les prochains jours pour déterminer la cause de son décès et d'autres circonstances importantes.

Dans le cadre de l'enquête, les forces de l'ordre grecques ont fait appel à l'aide d' Interpol et des enquêteurs américains. Lundi, Interpol a informé la police grecque que, grâce aux résultats des analyses ADN, le corps appartenait à Royaume-Uni la citoyenne Elizabeth Jane Ross.

Selon les informations, Elizabeth est arrivée en Grèce depuis les États-Unis via Chypre le 29 juin. À présent, les enquêteurs s'entretiennent avec les personnes avec lesquelles elle a communiqué avant sa mort et tentent de reconstituer ses derniers mouvements et son itinéraire.

Jusqu'à présent, aucun suspect n'a été identifié dans cette affaire. La police écossaise a déclaré qu'elle était consciente de la situation et qu'elle coopérait avec les forces de l'ordre grecques.

« Nous sommes informés du décès de la femme écossaise à Athènes. Nous coopérons étroitement avec les autorités grecques. En outre, une assistance nécessaire est fournie à sa famille en Écosse », indique un communiqué de la police.

Une enquête approfondie sur l'incident se poursuit actuellement. Les forces de l'ordre examinent attentivement toutes les versions possibles.