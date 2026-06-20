Kazakhstan : une voiture et ses occupants brûlent dans une station-service

Trois personnes ont péri dans l'incendie d'une voiture dans une station-service de la région d'Aktobe, au Kazakhstan.

Il a été rapporté que deux des victimes étaient des mineurs.

L'incendie a été maîtrisé en environ 8 minutes, empêchant ainsi la propagation des flammes aux alentours.

Une fois le feu éteint, les corps de trois personnes ont été retrouvés dans l'habitacle. Une autre personne a été hospitalisée avec des blessures graves.

Les causes de l'incident sont actuellement à l'étude et une enquête est en cours.