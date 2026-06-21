L'épouse du Premier ministre espagnol jugée pour corruption

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L'épouse du Premier ministre espagnol jugée pour corruption

EFE selon l'agence d'information, Begoña Gómez, l'épouse du Premier ministre espagnol, devra répondre devant un jury pour corruption et détournement de fonds. À l'issue des premières audiences, le tribunal a imposé des mesures de précaution strictes à l'accusée.

Restrictions imposées par le tribunal

Afin d'éviter tout risque de fuite de Begoña Gómez à l'étranger pendant le procès, les mesures préventives suivantes ont été mises en place :

  • Interdiction de quitter le pays : Il lui est strictement interdit de quitter le territoire espagnol ;

  • Saisie de documents : Son passeport a été confisqué par le tribunal ;

  • Enregistrement obligatoire : Mme Gómez doit se présenter deux fois par mois devant les autorités de contrôle compétentes pour s'enregistrer.

Nature des accusations et peine requise

Dans le cadre de cette affaire criminelle, le parquet requiert une peine très sévère. Auparavant, le procureur avait demandé pour Gómez une peine de 24 ans de prison comme cela a été rapporté.

L'épouse du Premier ministre est actuellement accusée des infractions suivantes :

  1. Corruption dans le secteur privé ;

  2. Détournement de fonds publics ;

  3. Utilisation inappropriée et sans but des fonds budgétaires ;

  4. Trafic d'influence en utilisant sa position pour influencer illégalement des décisions.

Dans cette affaire, non seulement Gómez, mais aussi sa conseillère accusée de complicité Cristina Álvarez ainsi que le grand homme d'affaires Juan Carlos Barrabés devront également répondre devant la justice.

Origines de l'affaire et nouveaux épisodes

Cette affaire criminelle retentissante a débuté au printemps 2024. À l'époque, « Manos Limpias » (Mains Propres) l'organisation citoyenne a déposé une plainte accusant Begoña Gómez d'avoir utilisé ses relations politiques pour attribuer des contrats gouvernementaux et des appels d'offres publics à certaines entreprises.

L'enquête s'est ensuite élargie. De nouveaux épisodes criminels liés aux activités de Gómez dans un département universitaire à Madrid, aux processus financiers et aux procédures suspectes de recrutement de personnel y ont été ajoutés.

Position de la défense : Les avocats et défenseurs de Begoña Gómez affirment qu'elle est totalement innocente. Selon eux, cette affaire criminelle n'a aucun fondement juridique réel et est organisée pour des raisons purement politiques, afin de faire pression sur le Premier ministre actuel.

Begoña GómezMadridCristina ÁlvarezJuan Carlos BarrabésManos Limpias
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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