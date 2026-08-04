Beauté à 95 % : l’actrice américaine Emma Stone désignée comme la plus belle femme du monde !

Lauréate d’un Oscar, l’actrice américaine Emma Stone a été désignée comme la plus belle femme du monde selon une étude fondée sur la forme et la symétrie du visage.

Le chirurgien esthétique et plastique londonien Julian De Silva a analysé par ordinateur les traits du visage de femmes célèbres, puis les a comparés au nombre d’or, fixé à 1,618. Selon les résultats, le visage d’Emma Stone correspond à 94,72 % aux proportions idéales.

La ligne de la mâchoire de l’actrice a obtenu un score de 97 %, ses lèvres 95,6 % et ses sourcils 94,2 %. Zendaya arrive deuxième avec 94,37 %, suivie de Frida Pinto avec 94,34 %. Vanessa Kirby se classe quatrième avec 94,31 %.

Jenna Ortega, Olivia Rodrigo, Margot Robbie, Aishwarya Rai, Tang Wei et Beyoncé figurent également dans le top 10. Ce classement repose sur des mesures mathématiques, et non sur un vote populaire ; il ne constitue donc pas un critère définitif de beauté.