Un énorme bison s'en prend à une voiture : la scène terrifiante filmée

Un incident dangereux dont ont été témoins des touristes dans le célèbre parc national de Yellowstoneaux États-Unis a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Un énorme bison a soudainement attaqué une voiture en mouvement sur la route, la frappant violemment. Suite à cet incident, l'un des pneus du véhicule a éclaté.

Cette scène a été immortalisée en vidéo et publiée mercredi par une utilisatrice de TikTok nommée Tonya Names . Dans la légende de sa vidéo, elle a raconté qu'avant de s'approcher du SUV qui roulait lentement devant, elle avait voulu remonter la vitre de sa voiture, et c'est précisément à ce moment-là que l'énorme bison s'est jeté à l'improviste sur le véhicule.

Dans la vidéo, on entend clairement le sifflement de l'air s'échappant du pneu de la voiture après le violent coup du bison. Par la suite, le conducteur du SUV a été contraint de s'arrêter sur le bas-côté. La vidéo ne précise pas combien de personnes se trouvaient à l'intérieur du véhicule.

Ce n'est pas le premier incident dangereux impliquant des bisons dans le parc national de Yellowstone. Fin juin de cette année, Fishing Bridge situé au nord de la zone de Mud Volcano , un enfant de 12 ans a été blessé par l'attaque d'un bison et hospitalisé.

De plus, un autre incident a été enregistré au début du mois de juillet. Yellowstone Lake près de la zone de Bridge Bay Compound , un homme de 65 ans nommé Carl Isom-McDaniel , qui se promenait avec sa petite-fille, a également été attaqué par un bison.

Selon lui, le bison n'avait manifesté aucun comportement agressif au départ. « Il n'avait pas l'air agressif, mais à un moment donné, il a choisi sa cible », s'est remémoré Carl Isom-McDaniel.

Les experts appellent les visiteurs du parc national de Yellowstone à ne pas s'approcher des animaux sauvages, à maintenir une distance de sécurité et à ne pas perturber leurs mouvements. En effet, bien que ces animaux semblent calmes en apparence, ils peuvent attaquer de manière inattendue à tout moment.