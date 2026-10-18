191 grammes d'or extraits de déchets électroniques

Un blogueur chinois a annoncé avoir extrait pour 120 000 yuans, soit environ 17 000 dollars, d'or à partir de milliers de cartes SIM et d'autres déchets électroniques. Après avoir publié la vidéo du processus sur les réseaux sociaux, celle-ci a suscité de nombreux débats.

Un blogueur résidant dans la province du Guangdong a affirmé avoir récupéré un total de 191,73 grammes d'or à partir de vieilles puces de cartes SIM et d'autres composants électroniques. Selon lui, cela a nécessité des processus complexes tels que la dissolution par des acides puissants et la récupération par électrolyse.

Un utilisateur intrigué par la vidéo a commenté : « Mieux vaut collecter des déchets électroniques pendant un an que de travailler dix ans », demandant au blogueur de devenir son apprenti. Un autre a écrit : « Peut-on vraiment extraire de l'or des puces de cartes SIM ? Je n'en avais jamais entendu parler. »

Cependant, les experts ont souligné que la quantité d'or dans les cartes SIM ordinaires est très faible. Bien que la vidéo prétende qu'il y a 0,02 gramme d'or par carte, ce chiffre n'est en réalité que de 0,47 milligramme. Par conséquent, il faudrait environ 400 000 cartes SIM pour extraire 191 grammes d'or.

Suite aux controverses, le blogueur a expliqué que les matériaux utilisés ne se limitaient pas aux simples cartes SIM. Il a précisé que l'or avait également été extrait de puces électroniques plaquées or provenant du secteur des télécommunications et de l'électronique.

« Ce n'est pas l'histoire d'une personne extrayant de l'or de simples cartes SIM. C'est un processus légitime de recyclage de certains déchets électroniques dans l'industrie de traitement des métaux précieux. Le but de la vidéo n'était pas de faire du buzz, mais de montrer le processus et la valeur du recyclage des déchets », a déclaré le blogueur.

Les experts ont averti qu'il est dangereux de tenter de reproduire cette méthode de manière autonome. Le processus d'extraction de l'or utilise des produits chimiques extrêmement puissants et corrosifs. Ils peuvent gravement nuire à la santé humaine et polluer l'environnement. C'est pourquoi le recyclage des déchets électroniques doit être effectué dans des conditions spéciales et dans le respect des règles de sécurité.