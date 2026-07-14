Pourquoi le Turkménistan a-t-il lancé des raids contre les cartes SIM ouzbèkes ?

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Pourquoi le Turkménistan a-t-il lancé des raids contre les cartes SIM ouzbèkes ?

Dans les régions du Turkménistan frontalières de l'Ouzbékistan, les forces de l'ordre locales ont lancé des raids à grande échelle pour identifier les citoyens utilisant des cartes SIM d'opérateurs mobiles ouzbeks. C'est ce qu'a rapporté la radio « Ozodlik ».

Il est rapporté que les inspections sont principalement menées dans plus de 60 localités de la province de Dashoguz. Ces derniers jours, dans le village de Diovar, il est dit que plusieurs familles se sont vu confisquer des cartes SIM appartenant à l'Ouzbékistan.

Dans certains cas, les contrevenants ont reçu un simple avertissement. Cependant, dans la plupart des cas, les personnes soupçonnées d'utiliser des services de communication mobiles étrangers ont été averties qu'elles risquaient de lourdes amendes, voire une peine d'emprisonnement.

Selon des sources, ces mesures sont justifiées par le fait que, dans certains cas, l'utilisation de services de communication étrangers est considérée comme une menace pour la sécurité nationale.

Les citoyens vivant dans la zone frontalière affirment être contraints d'utiliser les cartes SIM et les appareils Wi-Fi des opérateurs ouzbeks. Ils expliquent cela par la mauvaise qualité de l'internet sur les réseaux locaux ou par son absence totale dans certaines zones.

Certains utilisateurs soulignent que la vitesse d'internet offerte par les opérateurs mobiles ouzbeks est plusieurs fois supérieure à celle des services locaux. C'est pourquoi certaines personnes voyageant dans le pays apportent des cartes SIM et des routeurs d'Ouzbékistanet les partagent avec d'autres.

Selon la publication, le renforcement des raids pourrait être dû à la large diffusion sur Internet de la nouvelle concernant un homme de la province de Dashoguz qui s'est suicidé avec ses six enfants. Selon certaines hypothèses, on soupçonne que cette information a été diffusée par des utilisateurs connectés à Internet via les opérateurs mobiles du pays voisin.

Parallèlement, il est indiqué que les forces de l'ordre ne disposent pas de moyens techniques spéciaux pour détecter à distance les cartes SIM ouzbèkes. C'est pourquoi les contrôles sont principalement effectués par des raids sur le terrain.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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