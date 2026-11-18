Le Kazakhstan prend des mesures strictes pour protéger la jeune génération sur Internet et réguler l'environnement numérique. Un projet de loi est en cours de discussion, visant à interdire l'inscription sur les réseaux sociaux aux personnes de moins de 16 ans et à supprimer les comptes existants après vérification de l'âge. Ce projet a été examiné en première lecture le 18 novembre 2026.

Quelles plateformes sont concernées et quelles sont les exceptions ?

Selon la nouvelle initiative, les restrictions s'appliqueront à toutes les principales plateformes en ligne, y compris les réseaux sociaux, l'hébergement vidéo et les plateformes de diffusion en direct. Le gouvernement a défini des exceptions importantes pour ne pas entraver l'éducation des enfants et leur communication avec leurs proches :

Messageries : Les messageries destinées à la communication des enfants avec leurs parents, proches et enseignants ne sont pas concernées par l'interdiction.

Ressources éducatives et publiques : eGov.kz et Kundelik.kz Les plateformes officielles et éducatives comme celles-ci ne seront pas soumises à des restrictions.

Axes principaux du projet de loi Détails et mesures Limite d'âge Interdiction d'inscription sur les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans Mécanismes de vérification Intelligence artificielle (IA), analyse de contenu et cartes SIM spéciales pour enfants Données personnelles Les données du numéro d'identification personnel (IIN) ou du passeport des enfants ne seront pas collectées Entreprises étrangères Obligation d'ouvrir un bureau de représentation officiel au Kazakhstan

Méthodes sûres de détermination de l'âge et responsabilité des entreprises informatiques étrangères

Le ministre de la Culture et de l'Information, Arman Kirikbayev, a souligné que les données personnelles des enfants (telles que l'IIN ou le passeport) ne seront pas requises pour l'inscription. Il est prévu que les plateformes utilisent deux méthodes principales pour déterminer l'âge :

Algorithmes des entreprises informatiques : Les grandes plateformes détermineront l'âge de l'utilisateur grâce à l'intelligence artificielle (IA), à l'analyse comportementale et au contenu. Cartes SIM spéciales pour enfants : Grâce aux cartes SIM spéciales développées par le ministère du Développement numérique, la catégorie d'âge de l'utilisateur sera déterminée automatiquement sans fournir de données personnelles excessives.

De plus, selon le document, les réseaux sociaux étrangers, les services vidéo et les cinémas en ligne doivent ouvrir des bureaux officiels au Kazakhstan ou nommer des représentants légaux. Les mesures de responsabilité administrative seront renforcées pour les entreprises qui ne respectent pas les exigences de suppression de contenu illégal. En outre, un registre spécial (identification) est prévu pour les pages et chaînes publiques comptant plus de 5 000 abonnés.

Selon vous, est-il juste de limiter légalement l'accès des mineurs aux réseaux sociaux et de vérifier leurs comptes ? Donnez votre avis dans les commentaires !