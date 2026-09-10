Une blogueuse mukbang de 24 ans décède après sa dernière vidéo

·9·Monde
Une blogueuse mukbang de 24 ans décède après sa dernière vidéo

Une blogueuse créatrice de contenu mukbang Chen Siyi est décédée à l'âge de 24 ans. Elle était connue de ses 1,2 million d'abonnés sous le nom de Ganfan Yingying . La blogueuse est décédée trois jours après avoir filmé sa dernière vidéo à l'hôpital, où elle soulignait que « la santé passe avant tout ».

Chen avait déjà parlé ouvertement de ses problèmes de santé liés à la consommation de grandes quantités de nourriture, suivie de vomissements provoqués. Dans sa dernière vidéo publiée depuis l'hôpital le 14 août, elle a déclaré que son taux de potassium avait chuté à un niveau dangereux .

La blogueuse est décédée le 17 août. Ses parents ont annoncé son décès via une notification en ligne le 4 septembre. Cependant, le rapport médical officiel n'a pas encore révélé la cause exacte de son décès.

Chen a déclaré que son taux de potassium dans le sang était tombé à 2,3 mmol/l . Normalement, ce taux se situe entre 3,5 et 5,5 mmol/l. À son arrivée à l'hôpital, son taux était de 2,5 mmol/l et est remonté à 3,3 mmol/l après traitement.

La blogueuse a reconnu ses problèmes de santé

Le mukbang est un type d'émission en ligne où le blogueur interagit avec le public tout en consommant de grandes quantités de nourriture. Chen a lié ses problèmes de santé à son activité de mukbang et a mentionné qu'elle avait déjà été hospitalisée à cause de cela.

Dans sa dernière vidéo, elle a expliqué que sa chute de potassium était due à la consommation excessive de nourriture. Elle a également souligné que, bien que cette activité puisse paraître attrayante, elle implique de manger toute la nuit pour créer du contenu.

En rappelant à ses abonnés que l'argent est important, mais que la santé doit toujours passer en premier , elle a appelé à prendre soin de son corps.

Chen, qui vivait à Liaocheng dans la province du Shandong, a rassemblé une large audience sur la plateforme vidéo chinoise Kuaishou . Elle y a publié 169 vidéos. Selon les informations, lors d'une diffusion publicitaire, la blogueuse a consommé 60 à 70 œufs conservés .

Chen a également parlé de la pression croissante exercée sur les créateurs de contenu pour qu'ils consomment de plus en plus de nourriture afin d'obtenir plus de vues et une audience plus large.

Une personne proche du dossier a affirmé que la blogueuse avait souffert d'un arrêt cardiaque lié à une hypokaliémie prolongée. Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée.

Les experts soulignent que manger beaucoup ne provoque généralement pas une baisse du taux de potassium. Cependant, se faire vomir de manière répétée ou utiliser des laxatifs peut entraîner une hypokaliémie sévère et causer des troubles dangereux du rythme cardiaque.

Chai Sichen, médecin au service de médecine générale de l'hôpital de Zhejiang, a noté que certains créateurs de mukbang tentent d'évacuer la nourriture consommée après le tournage.

« Une fin trop précoce »

Le décès de Chen Siyi a été une perte douloureuse pour ses parents.

« Sa vie s'est terminée trop tôt, au printemps de sa jeunesse. Qu'il n'y ait plus de souffrance au paradis. Repose en paix. Ton père et ta mère te regretteront toujours. » ont écrit les parents de la défunte.

La page Kuaishou de la blogueuse a été supprimée par la suite.

Le décès de Chen Siyi a ravivé les inquiétudes concernant les risques graves pour la santé humaine liés aux contenus extrêmes basés sur la consommation excessive de nourriture.

инфлюенсерсоғлиқ хавфларикалийнинг пастлигиэкстремал контентKuaishouўлимсоциал медиа
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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