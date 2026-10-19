Tragédie inattendue lors d'une messe dans une église en Équateur : un prêtre meurt après la chute d'une croix

Le 17 octobre 2026, un incident tragique s'est produit lors d'une cérémonie religieuse à l'église Perpetuo Socorro de Guayaquil, en Équateur. Alors que le prêtre Patricio Alfredo Sánchez Molinari se tenait devant l'autel, une grande croix en bois fixée au mur derrière lui s'est détachée et est tombée.

L'événement a eu lieu alors que la cérémonie était diffusée en direct. La vidéo montre la croix tombant soudainement et les fidèles se précipitant pour aider le prêtre. Les personnes présentes ont également demandé l'intervention des secours.

L'archidiocèse de Guayaquil a confirmé plus tard le décès du prêtre Patricio Alfredo Sánchez Molinari. L'organisation religieuse a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et à la communauté paroissiale.

Aucune information officielle n'a encore été communiquée sur les raisons de la chute de la croix en bois. Les détails et les causes de l'incident restent inconnus pour le moment.