33 pays recommandent à leur population de se préparer à un état de guerre

Selon Newsweek, 33 pays dans le monde recommandent à leur population de se préparer à une éventuelle guerre, à des cyberattaques majeures et à d'autres situations d'urgence. Parmi ces pays figurent les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Japon, le Canada, le Mexique, la Suède, la Norvège, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La plupart des pays conseillent aux citoyens de préparer des réserves de nourriture et d'eau suffisantes pour au moins 72 heures. La France, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, le Mexique et les Pays-Bas recommandent une réserve de trois jours. En Suède et en Norvège, cette période est d'environ une semaine. L'Allemagne conseille à sa population de constituer des réserves pour 10 jours. Parallèlement, le service de protection civile du pays souligne que même une réserve de trois jours améliore la préparation aux situations d'urgence. Aux États-Unis, il est également recommandé de stocker de la nourriture et des articles essentiels pour quelques jours. En Inde, un appel a été lancé pour préparer un kit spécial pour les situations d'urgence.

Ces recommandations ne se limitent pas aux conflits militaires. Elles couvrent également des risques tels que les catastrophes naturelles, les pannes d'électricité prolongées, les interruptions de l'approvisionnement en eau et les cyberattaques contre les infrastructures critiques. Dans de telles situations, les magasins pourraient cesser leurs activités, des ruptures d'approvisionnement pourraient survenir, et l'accès aux systèmes de paiement et aux services d'information pourrait devenir difficile.

L'Union européenne a également recommandé à la population de préparer les réserves nécessaires pour pouvoir agir de manière autonome pendant les 72 premières heures en cas d'urgence. Au Royaume-Uni également, des campagnes de sensibilisation sont menées pour encourager le stockage préventif de produits et d'articles essentiels dans les foyers.

Les réserves recommandées comprennent de l'eau potable, des aliments non périssables, des médicaments essentiels, une lampe de poche, des piles supplémentaires et une radio. En cas de coupure d'électricité ou de réseau mobile, la radio permet de recevoir des alertes et des informations officielles. Il est conseillé d'ajuster la quantité de réserves en fonction du nombre de membres de la famille, des besoins alimentaires et des médicaments pris régulièrement.

Le service de protection civile allemand conseille de constituer les réserves progressivement plutôt que d'un seul coup. Une telle préparation peut être utile non seulement en cas de guerre ou de cyberattaque, mais aussi lors d'inondations, de tempêtes, de grands froids ou de pannes d'électricité prolongées.

Cependant, ces recommandations ne signifient pas qu'une guerre est imminente. Elles visent à renforcer la préparation de la population face à diverses situations d'urgence.