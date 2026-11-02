Une femme en Corée du Sud surprend tout le monde en organisant une fête pour son divorce

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Une femme en Corée du Sud surprend tout le monde en organisant une fête pour son divorce

En Corée du Sud, Cho Sin-yon, une femme de 37 ans, n'a pas considéré le jour de son divorce officiel comme une simple date, mais comme le début d'une nouvelle étape de sa vie. Elle a même organisé une cérémonie festive ressemblant à un véritable mariage pour marquer l'événement.

La femme a choisi une robe de fête blanche et a invité ses proches et ses amies. Les tables ont été décorées et un gâteau de fête a été préparé. Le gâteau a été coupé en présence des invités et la célébration s'est déroulée dans une atmosphère joyeuse.

Cependant, le moment le plus émouvant de la cérémonie a été le discours de Cho Sin-yon devant ses invités. Elle n'a pas pu retenir ses larmes en s'exprimant.

La vidéo de cette fête inhabituelle est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant des débats passionnés parmi les utilisateurs.

Certains ont soutenu la décision de la femme, y voyant un signe de renouveau après une période difficile et une marque d'estime de soi. D'autres, en revanche, ont exprimé leur désapprobation face à l'idée de célébrer un divorce comme un mariage.

Ainsi, la cérémonie unique de Cho Sin-yon a suscité des avis divergents sur Internet. Si certains y voient un symbole de liberté et de nouvelles opportunités, d'autres considèrent cette célébration comme excessive.

Corée Du SudCho Sin-yonDivorceRéseaux SociauxSociété
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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