Israël se prépare à des déplacements massifs de Palestiniens en Cisjordanie

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Israël se prépare à des déplacements massifs de Palestiniens en Cisjordanie

Le gouvernement israélien prépare une opération militaire en Cisjordanie, la plus importante depuis la « Guerre des Six Jours » de 1967, visant à déplacer massivement et de force les Palestiniens. C'est ce qu'a rapporté le prestigieux journal britannique The Guardian .

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dévoilé des plans pour imposer un blocus strict sur des quartiers entiers des villes d'Hébron et de Halhul, ainsi que pour expulser leurs habitants. Il a souligné que l'armée israélienne se prépare à l'opération la plus vaste de ces 60 dernières années.

Quelle est la cause de cette escalade ?

Ces déclarations tendues font suite à l'annonce de la mort de deux militaires israéliens près de la ville d'Hébron :

  • Démolitions massives de maisons : Le jour même de l'attaque, les autorités ont commencé à démolir à grande échelle des habitations appartenant à des Palestiniens ;

  • Pause par décision judiciaire : Après l'examen des plaintes déposées par des entrepreneurs et propriétaires locaux, la Cour suprême d'Israël a ordonné la suspension temporaire des travaux de démolition (« démantèlement ») ;

  • Pression constante : Bien que la démolition de maisons palestiniennes sous prétexte d'absence de permis affectait déjà des milliers de personnes par an, le nouveau plan prévoit l'évacuation complète de localités entières.

La tragédie de 1967 va-t-elle se répéter ?

Netanyahu a comparé l'ampleur de l'opération à venir directement aux événements de 1967 :

  • Parallèle historique : Pendant la guerre de 1967, plus de 300 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leurs foyers (« évacués ») ;

  • Ampleur et danger : Les observateurs internationaux s'inquiètent vivement du fait que ces actions pourraient provoquer une crise humanitaire sans précédent ;

  • Date indéterminée : La date précise du début de cette opération militaire israélienne à grande échelle n'a pas encore été annoncée.

Conflit israélo-palestinienBenjamin NetanyahuCisjordanieHébronGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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