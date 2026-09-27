Alors que les processus politiques intenses au Moyen-Orient et la situation complexe autour de la Palestine se poursuivent, l'Arabie saoudite a réaffirmé sa position ferme et sans équivoque sur la scène internationale. L'Arabie saoudite Le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a déclaré que Riyad rejette catégoriquement toute tentative de modifier artificiellement la réalité historique et démographique en terre palestinienne, ainsi que tout déplacement forcé des populations locales.

Le ministre a souligné que la seule voie vers une paix durable et juste dans la région est la mise en œuvre inconditionnelle du principe des « deux États » reconnu par le droit international. Cette solution exige la création d'un État palestinien pleinement indépendant, basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Cette déclaration sans compromis du Royaume est perçue comme un signal diplomatique clair adressé à tous les acteurs géopolitiques de la région.

« Veto sur l'accaparement des terres, frontières de 1967 et Jérusalem-Est » : 5 points clés de la déclaration de Riyad

L'Arabie saoudite Thèses principales de l'importante intervention du chef de la diplomatie :

Interdiction absolue du déplacement forcé : Le Royaume s'est fermement opposé aux plans visant à expulser les Palestiniens de leurs terres et à modifier la réalité sur le terrain ;

Le principe des « deux États » comme seule solution : Il a été noté que la stabilité régionale ne peut être garantie que par l'existence de deux États indépendants ;

Inviolabilité des frontières de 1967 : Riyad a posé comme condition le rétablissement des frontières territoriales internationalement reconnues de 1967 ;

Capitale — Jérusalem-Est : Il a été fermement souligné que Jérusalem-Est doit être la capitale du futur État palestinien ;

Garantie de l'équilibre diplomatique : L'Arabie saoudite a montré qu'aucun accord de compromis ne sera conclu tant que l'indépendance de la Palestine ne sera pas garantie.

Formules de paix au Moyen-Orient : Comparaison des approches et des exigences saoudiennes

Tableau des pressions régionales et des exigences fermes de l'Arabie saoudite :

Indicateurs et critères Pressions forcées et plans de certains cercles Position de principe officielle de l'Arabie saoudite Destin des populations et des terres Tentatives de déplacer les Palestiniens vers les pays voisins Rejet inconditionnel de toute tentative de déplacement Frontières territoriales Annexion actuelle et violation de l'intégrité territoriale Maintien intégral des frontières internationalement reconnues de 1967 Statut de Jérusalem Contrôle unilatéral et divisions Statut d'État souverain avec Jérusalem-Est pour capitale Voie vers la paix Restrictions militaires et économiques temporaires Respect total du principe des « deux États » Rôle dans le monde arabo-musulman Provoquer des divisions régionales Agir en tant que défenseur juridique complet du peuple palestinien

Expertise géopolitique et diplomatique : Pourquoi cette déclaration de l'Arabie saoudite est-elle décisive ?

Conclusions des politologues internationaux, arabisants et analystes du Moyen-Orient :

« Fidélité à l'Initiative de paix arabe » : L'Arabie saoudite est le principal architecte de l'Initiative de paix arabe de 2002 ; la déclaration de Faisal bin Farhan a montré que Riyad ne cédera à aucune pression politique sur ce principe historique et qu'il n'y aura pas de paix dans la région sans un État palestinien ;

Prévention du risque de déplacement forcé : Les plans visant à expulser la population locale de Gaza et de Cisjordanie vers l'Égypte ou la Jordanie pourraient plonger toute la région dans un nouveau conflit ; la ferme opposition saoudienne fait obstacle à la réalisation de tels scénarios dangereux ;

Centre de gravité des négociations mondiales : Dans toute négociation de normalisation avec Washington et Tel-Aviv, l'Arabie saoudite maintient Jérusalem-Est et les frontières de 1967 comme une « ligne rouge », ce qui constitue le levier le plus puissant pour préserver les droits internationaux de la Palestine.

Selon vous, l'opposition de l'Arabie saoudite au déplacement des Palestiniens et sa position ferme sur Jérusalem-Est peuvent-elles contribuer à instaurer une paix réelle dans la région ? Existe-t-il une alternative réelle à la formule des « deux États » pour résoudre le conflit de longue date au Moyen-Orient ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse importante sur la scène de la grande géopolitique avec tout le monde !