Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a appelé les pays islamiques à accroître la pression sur Israël et à augmenter l'aide humanitaire à la population de Gaza. Il a également déclaré que la Turquie était prête à envoyer des conteneurs à Gaza pour servir d'abris temporaires.

Erdoğan a fait cette déclaration le 18 novembre lors de son discours devant le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement.

Le dirigeant turc a souligné que les civils à Gaza, en particulier les enfants, vivent dans des conditions difficiles, affirmant que les pays musulmans ne devraient pas dépendre uniquement des actions des autres.

« Nous, musulmans, devons agir et assurer une pression plus forte sur Israël. Nous devons acheminer davantage d'aide humanitaire à Gaza avant que les conditions hivernales ne s'aggravent », a-t-il déclaré.

Erdoğan a noté que les enfants à Gaza se retrouvent sans abri, sous le froid et la pluie, et a affirmé qu'il est impossible de rester indifférent à cette situation.

« Nous sommes prêts à envoyer des conteneurs pour loger temporairement nos frères et sœurs à Gaza », a souligné le président turc.

Il a également affirmé que, quelle que soit la réaction de la communauté internationale, la Turquie continuera de parler de la situation à Gaza et de soutenir les Palestiniens.