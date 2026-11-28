Dans la bande de Gaza, un couple palestinien contraint de quitter son domicile en raison des attaques israéliennes a célébré son mariage dans une tente située dans la cour d'une école où ils ont trouvé refuge.

Il s'agit de May Giddih et Sulaymon Akdih, qui vivent dans une école gérée par l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine) à Khan Younès, dans le sud de Gaza.

En raison de la destruction de nombreux bâtiments par les attaques israéliennes et des conditions de vie précaires de la population, le couple n'a pas pu organiser une cérémonie de mariage traditionnelle. Malgré cela, décidant de ne pas laisser passer ce jour important de leur vie, ils ont organisé une cérémonie modeste dans une tente installée dans la cour de l'école devenue leur abri temporaire.

Le mariage de ces jeunes reflète l'espoir et le désir de commencer une nouvelle vie, même au milieu de la guerre et des destructions.