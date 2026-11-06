Un sondage d'un média britannique à Tel-Aviv suscite un débat international (vidéo)

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Un sondage d'un média britannique à Tel-Aviv suscite un débat international (vidéo)

Le journaliste Will Christ, du prestigieux quotidien britannique The Guardian, a mis en lumière les points de vue inconciliables au sein de la société sur la situation tendue au Moyen-Orient et l'avenir de Gaza lors d'entretiens avec des habitants dans les rues de Tel-Aviv. Les propos radicaux exprimés par une citoyenne israélienne lors de cet échange ont suscité un large écho dans la presse internationale.

Au cours de l'entretien, la répondante a exprimé une position ferme concernant le contrôle total de la bande de Gaza et l'avenir de ce territoire.

Détails de l'entretien : Les revendications de la répondante

Lors de la discussion avec le journaliste britannique, les opinions tranchées suivantes sur le conflit territorial ont été exprimées :

  • Annexion et question territoriale : La jeune femme interrogée a affirmé qu'elle considérait l'occupation totale et l'annexion de Gaza comme essentielles, déclarant que, selon ses convictions, ces terres leur appartiennent ;

  • Revendication sur le déplacement de la population : Selon elle, la guerre ne cessera pas tant que la population arabe ne sera pas totalement expulsée du territoire, et elle estime qu'elle devrait se rendre dans d'autres pays arabes ;

  • Attitude envers les territoires voisins : À la question du journaliste « Où les Palestiniens devraient-ils aller ? », la répondante a déclaré qu'ils devraient partir dans n'importe quel pays, à l'exception de la Jordanie, du Liban ou de la Syrie, sous peine de mesures drastiques.

Portée internationale du reportage

Ce sondage du correspondant de The Guardian a illustré la complexité croissante des perspectives de paix dans une société marquée par des années de conflits et d'opérations militaires au Moyen-Orient. Selon les experts internationaux, de tels sentiments intransigeants parmi les citoyens ordinaires témoignent de la difficulté extrême du processus de paix et de la recherche d'une solution diplomatique dans la région.

Bande de GazaConflit israélo-palestinienThe GuardianMoyen-OrientGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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