L'ancien chef d'état-major israélien admet une vérité fracassante

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L'ancien chef d'état-major israélien admet une vérité fracassante

L'ancien chef d'état-major des Forces de défense israéliennes (Tsahal), Herzi Halevi, a officiellement admis que des otages israéliens détenus par le Hamas ont été tués par des bombes larguées par l'aviation israélienne lors d'opérations militaires intenses dans la bande de Gaza.

Selon le prestigieux média britannique Middle East Eye le haut gradé militaire a fait cette déclaration ouverte et fracassante lors d'une conférence de presse tenue à New York.

« Nous ne savions pas où ils se trouvaient » : l'aveu franc de Halevi

Lors de la conférence de presse, l'ancien commandant en chef a abordé les frappes militaires à Gaza et le sort des otages, révélant une vérité amère :

  • Frappes aériennes israéliennes : « Nos bombes ont tué les otages. Nous ne savions pas qu'ils étaient retenus sur ces cibles précises », a admis ouvertement Herzi Halevi ;

  • Stratégie de pression militaire : Néanmoins, l'ancien chef militaire a soutenu que les opérations de combat à grande échelle dans la bande de Gaza étaient, à ce moment-là, la seule mesure nécessaire et indispensable pour libérer les citoyens sous contrôle des militants.

La tragédie du 7 octobre et l'échec systémique majeur

Halevi a également fait des déclarations importantes concernant l'attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023 :

  • Une attaque évitable : Notant que cette attaque sanglante aurait pu être évitée, le général a qualifié l'événement d'échec grave et impardonnable du système de sécurité de l'État d'Israël ;

  • Rejet des accusations de trahison : Dans le même temps, il a fermement rejeté les soupçons publics concernant une éventuelle trahison ou collusion au sein de l'armée ou des services de renseignement.

Déclarations antérieures et pression publique

Cet aveu a remis à l'ordre du jour un sujet longtemps tenu secret dans les cercles politiques et militaires israéliens :

  • Changement de direction des accusations : Auparavant, le gouvernement israélien faisait porter l'entière responsabilité de la mort de tous les otages au mouvement Hamas ;

  • Enquêtes médiatiques : Les médias locaux israéliens avaient écrit à plusieurs reprises que, dès les premières étapes de la guerre, une partie des captifs avaient été tués par leur propre armée en raison des frappes aériennes massives.

Cet aveu officiel de Herzi Halevi à New York devrait intensifier les demandes et les protestations des familles des otages contre le gouvernement et les dirigeants militaires au sein de la société israélienne.

Herzi HaleviHamasConflit israélo-palestinienBande de GazaIsraël
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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