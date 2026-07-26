Routes fermées en Cisjordanie : la circulation sévèrement restreinte

L'armée israélienne a considérablement renforcé les mesures de sécurité en Cisjordanie, fermant les routes reliant plusieurs villes et villages, ainsi que les points de contrôle et les portails en fer. Ces restrictions ont provoqué d'importants embouteillages, entravant l'accès de milliers de Palestiniens à leur travail, à leurs études et aux services médicaux.

Cependant, les sources ouvertes disponibles confirment que tous les points de contrôle de Cisjordanie n'ont pas été fermés simultanément, mais que des mesures de blocus strictes ont été introduites dans de vastes zones, en particulier dans la partie nord.

La circulation entre les villes et les villages a été bloquée

Selon Al Arabiya, les forces israéliennes ont fermé plusieurs points de contrôle et barrières routières utilisés par les Palestiniens. En conséquence, de longues files de voitures se sont formées sur les routes principales, obligeant les habitants à emprunter des détours beaucoup plus longs.

Il a été signalé que le point de passage d'Atara, au nord de Ramallah, a été fermé à la circulation, et que dans certains endroits, les voitures immatriculées en Palestine n'ont pas été autorisées à passer. La fermeture des points de contrôle d'Atara et d'Ein Sinia avait déjà provoqué des heures d'embouteillages et perturbé la circulation.

Des fermetures inopinées transforment généralement un trajet d'une demi-heure en une épreuve de plusieurs heures.

La porte principale du village d'Al-Manshiya, au sud de Bethléem, a également été fermée le 24 juillet. Des sources locales ont indiqué que cette décision a sérieusement entravé l'entrée et la sortie des habitants.

Qu'est-ce qui a provoqué ces mesures drastiques ?

Les restrictions ont été renforcées à la suite d'un affrontement sanglant dans le village de Tal, près de Naplouse, au cours duquel quatre Palestiniens et deux Israéliens ont été tués. L'armée israélienne a déclaré qu'après l'incident, elle avait érigé des barrages routiers et commencé les préparatifs d'une opération à grande échelle en Cisjordanie.

Un communiqué officiel de l'armée israélienne indique que les permissions des soldats ont été annulées et que des forces supplémentaires ont été déployées dans toute la région. La partie israélienne qualifie ces actions « d'opération antiterroriste globale ».

Au cours des opérations ultérieures, l'armée israélienne a annoncé avoir arrêté plus de 70 suspects à travers la Cisjordanie et interrogé près de 80 personnes dans le seul village de Tal.

Pas 916 : l'ONU dénombre 925 obstacles à la circulation

Le chiffre de 916 points de contrôle et barrières mentionné dans le texte correspond à une estimation publiée précédemment par des sources palestiniennes. Cependant, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a indiqué qu'en décembre 2025, il y avait en Cisjordanie et à Jérusalem-Est 925 obstacles à la circulation permanents ou intermittents disponibles.

Parmi eux :

89 points de contrôle permanents ;

218 postes intermittents ;

232 barrières routières ;

167 amas de terre ;

105 obstacles routiers.

Selon l'ONU, ce système affecte de manière permanente ou périodique la circulation de 3,4 millions de Palestiniens. Les points de contrôle et les portails en fer représentent près de 60 % de tous les obstacles.

Tous les points de contrôle sont-ils fermés ?

En comparant les sources ouvertes, il est confirmé que les forces israéliennes ont sévèrement restreint la circulation dans une grande partie de la Cisjordanie, en particulier à Naplouse et dans les régions du nord. Cependant, les rapports officiels et indépendants disponibles ne montrent pas que les 925 obstacles ont été fermés en même temps. Par conséquent, l'expression « la Cisjordanie a été complètement fermée » doit être comprise comme l'introduction de larges restrictions dans toute la région.

Dans la situation actuelle, la plus grande pression pèse sur la population civile. Les fermetures soudaines de routes peuvent perturber les déplacements des ambulances, des étudiants, des travailleurs et des personnes ayant besoin de services essentiels quotidiens. L'ONU a également souligné que de telles restrictions rendent difficile l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux lieux de travail.

Les opérations militaires se poursuivant en Cisjordanie, on ignore pour l'instant combien de temps ces restrictions dureront et à quelles autres régions elles s'étendront.