Le milliardaire américain et patron de SpaceX Elon Musk sur le territoire ukrainien Starlink a expliqué la raison de la restriction d'accès au réseau internet par satellite. Selon Musk, cette décision a été directement causée par une publication sur les réseaux sociaux du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'entrepreneur a souligné que dans son post du 16 octobre, Zelensky a ouvertement admis que le système Starlink était utilisé pour des attaques de drones de frappe à moyenne portée, ce qui constitue une violation flagrante des règles du système.

L'entrepreneur a souligné que dans son post du 16 octobre, Zelensky a ouvertement admis que le système Starlink était utilisé pour des attaques de drones de frappe à moyenne portée, ce qui constitue une violation flagrante des règles du système.

« Zelensky l'a écrit lui-même » : la déclaration cinglante de Musk

Elon Musk a expliqué les véritables raisons de sa décision sur sa page du réseau X (anciennement Twitter) :

Citation et surlignage : Musk a surligné en jaune la phrase du post de Zelensky disant « nous utilisons également le système Starlink pour des frappes à moyenne portée » ;

Violation des conditions d'utilisation : « Pour que les idiots comprennent : Zelensky a écrit lui-même qu'il utilisait Starlink pour des attaques de drones, ce qui est totalement contraire aux conditions d'utilisation du système », a souligné Musk ;

« La faille a été comblée » : L'entrepreneur a rappelé qu'ils avaient été contraints de combler cette faille la semaine dernière, car le système est destiné uniquement à la défense et aux communications civiles.

Système civil et restrictions militaires : où tracer la ligne ?

La société Starlink a justifié cette décision par la nécessité de maintenir son statut commercial et humanitaire :