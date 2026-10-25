«Règles enfreintes» : Elon Musk a bloqué le système Starlink après une publication de Zelensky

·5·Monde
«Règles enfreintes» : Elon Musk a bloqué le système Starlink après une publication de Zelensky

Le milliardaire américain et patron de SpaceX Elon Musk sur le territoire ukrainien Starlink a expliqué la raison de la restriction d'accès au réseau internet par satellite. Selon Musk, cette décision a été directement causée par une publication sur les réseaux sociaux du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'entrepreneur a souligné que dans son post du 16 octobre, Zelensky a ouvertement admis que le système Starlink était utilisé pour des attaques de drones de frappe à moyenne portée, ce qui constitue une violation flagrante des règles du système.

L'entrepreneur a souligné que dans son post du 16 octobre, Zelensky a ouvertement admis que le système Starlink était utilisé pour des attaques de drones de frappe à moyenne portée, ce qui constitue une violation flagrante des règles du système.

« Zelensky l'a écrit lui-même » : la déclaration cinglante de Musk

Elon Musk a expliqué les véritables raisons de sa décision sur sa page du réseau X (anciennement Twitter) :

  • Citation et surlignage : Musk a surligné en jaune la phrase du post de Zelensky disant « nous utilisons également le système Starlink pour des frappes à moyenne portée » ;

  • Violation des conditions d'utilisation : « Pour que les idiots comprennent : Zelensky a écrit lui-même qu'il utilisait Starlink pour des attaques de drones, ce qui est totalement contraire aux conditions d'utilisation du système », a souligné Musk ;

  • « La faille a été comblée » : L'entrepreneur a rappelé qu'ils avaient été contraints de combler cette faille la semaine dernière, car le système est destiné uniquement à la défense et aux communications civiles.

Système civil et restrictions militaires : où tracer la ligne ?

La société Starlink a justifié cette décision par la nécessité de maintenir son statut commercial et humanitaire :

  • « Pas d'autorisation pour tuer des gens » : « Un système civil et commercial comme Starlink n'a jamais été autorisé, et ne devrait jamais l'être, pour des frappes de drones offensives visant à tuer des gens », a écrit le milliardaire ;

  • Passer de la défense à l'agression : Musk a déclaré que le système avait été fourni à l'origine pour maintenir les communications et soutenir l'infrastructure, mais que le transformer en arme offensive n'est pas conforme à sa politique ;

  • Impact sur le front : Ces restrictions techniques pourraient avoir un impact sérieux sur le rayon d'action et les opérations des drones ukrainiens guidés par satellite.

Elon MuskStarlinkVolodymyr ZelenskyUkraineTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Starlink permet de générer des revenus passifs grâce à son Internet par satelliteStarlink permet de générer des revenus passifs grâce à son Internet par satellite4 octobre 12:28Pourquoi se soucient-ils plus de l'Ukraine ? : Elon Musk dénonce les systèmes d'aide aux États-UnisPourquoi se soucient-ils plus de l'Ukraine ? : Elon Musk dénonce les systèmes d'aide aux États-Unis23 octobre 23:39SpaceX réduit le prix du Starlink Mini aux États-Unis à un niveau recordSpaceX réduit le prix du Starlink Mini aux États-Unis à un niveau record2 octobre 18:29La vitesse d'Internet Starlink sera augmentée jusqu'au gigabitLa vitesse d'Internet Starlink sera augmentée jusqu'au gigabit26 septembre 18:24L'Ukraine travaille sur la création de son propre analogue de StarlinkL'Ukraine travaille sur la création de son propre analogue de Starlink5 octobre 15:29SpaceX teste des tuiles thermiques recyclées pour StarshipSpaceX teste des tuiles thermiques recyclées pour Starship16 septembre 14:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu