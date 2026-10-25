«Règles enfreintes» : Elon Musk a bloqué le système Starlink après une publication de Zelensky
Le milliardaire américain et patron de SpaceX Elon Musk sur le territoire ukrainien Starlink a expliqué la raison de la restriction d'accès au réseau internet par satellite. Selon Musk, cette décision a été directement causée par une publication sur les réseaux sociaux du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'entrepreneur a souligné que dans son post du 16 octobre, Zelensky a ouvertement admis que le système Starlink était utilisé pour des attaques de drones de frappe à moyenne portée, ce qui constitue une violation flagrante des règles du système.
L'entrepreneur a souligné que dans son post du 16 octobre, Zelensky a ouvertement admis que le système Starlink était utilisé pour des attaques de drones de frappe à moyenne portée, ce qui constitue une violation flagrante des règles du système.
« Zelensky l'a écrit lui-même » : la déclaration cinglante de Musk
Elon Musk a expliqué les véritables raisons de sa décision sur sa page du réseau X (anciennement Twitter) :
Citation et surlignage : Musk a surligné en jaune la phrase du post de Zelensky disant « nous utilisons également le système Starlink pour des frappes à moyenne portée » ;
Violation des conditions d'utilisation : « Pour que les idiots comprennent : Zelensky a écrit lui-même qu'il utilisait Starlink pour des attaques de drones, ce qui est totalement contraire aux conditions d'utilisation du système », a souligné Musk ;
« La faille a été comblée » : L'entrepreneur a rappelé qu'ils avaient été contraints de combler cette faille la semaine dernière, car le système est destiné uniquement à la défense et aux communications civiles.
Système civil et restrictions militaires : où tracer la ligne ?
La société Starlink a justifié cette décision par la nécessité de maintenir son statut commercial et humanitaire :
« Pas d'autorisation pour tuer des gens » : « Un système civil et commercial comme Starlink n'a jamais été autorisé, et ne devrait jamais l'être, pour des frappes de drones offensives visant à tuer des gens », a écrit le milliardaire ;
Passer de la défense à l'agression : Musk a déclaré que le système avait été fourni à l'origine pour maintenir les communications et soutenir l'infrastructure, mais que le transformer en arme offensive n'est pas conforme à sa politique ;
Impact sur le front : Ces restrictions techniques pourraient avoir un impact sérieux sur le rayon d'action et les opérations des drones ukrainiens guidés par satellite.
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