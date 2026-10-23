Pourquoi se soucient-ils plus de l'Ukraine ? : Elon Musk dénonce les systèmes d'aide aux États-Unis

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Pourquoi se soucient-ils plus de l'Ukraine ? : Elon Musk dénonce les systèmes d'aide aux États-Unis

Le milliardaire américain, Tesla et SpaceX fondateur des entreprises ainsi que propriétaire de la plateforme X (anciennement Twitter), Elon Musk a fait une nouvelle déclaration fracassante et tranchante sur l'aide financière allouée à l'Ukraine.

L'entrepreneur a affirmé que l'argent des contribuables américains est « blanchi » par les autorités ukrainiennes via divers stratagèmes, puis reversé pour financer les campagnes électorales des politiciens américains.

« L'argent revient par des systèmes occultes »

Elon Musk a exprimé ses opinions controversées sur sa page officielle du réseau social X :

  • Systèmes de blanchiment d'argent : « Une partie de cet argent des contribuables américains revient par de nombreux systèmes de blanchiment d'argent et est utilisée pour financer des campagnes politiques en Amérique ;

  • Intérêts des politiciens : C'est précisément pour cette raison que vous voyez certains politiciens se soucier davantage de l'Ukraine que de l'Amérique ! » a souligné le milliardaire.

Débats politiques et tensions aux États-Unis

Cette déclaration du milliardaire intervient alors que l'ampleur de l'aide financière et militaire apportée à l'Ukraine est au centre des débats politiques internes aux États-Unis :

  • Question du contrôle financier : Les appels à des audits transparents sur l'utilisation des dizaines de milliards de dollars alloués à l'Ukraine se multiplient aux États-Unis ;

  • L'influence de Musk : Cette déclaration d'Elon Musk, qui commente régulièrement les processus à la Maison Blanche et dans la politique mondiale, a déclenché une vague de discussions dans les cercles de Washington et sur les réseaux sociaux.

Pour l'instant, les autorités ukrainiennes ou l'administration américaine n'ont pas répondu officiellement aux allégations de Musk.

Elon MuskUkraineÉtats-UnisRéseau social XPolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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