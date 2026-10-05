L'Ukraine a lancé un projet visant à créer son propre système satellitaire national, une initiative actuellement au stade préliminaire. Cette information a été communiquée par les dirigeants ukrainiens lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand, rapporte ixbt.com. rapporte Ixbt.com.

Pour l'instant, les autorités officielles n'ont pas divulgué d'autres détails techniques ou de délais concernant la mise en œuvre de ce projet. En particulier, la manière dont les satellites seront mis en orbite et les ressources qui seront mobilisées restent inconnues.

Décision politique et contexte technologique

Selon la source topwar.ru, la décision de développer ce projet a été prise suite aux changements politiques aux États-Unis et au refus d'Elon Musk et de Donald Trump d'autoriser l'Ukraine à utiliser le système Starlink pour mener des frappes à l'intérieur du territoire russe. Cette situation a poussé Kiev à chercher des moyens de posséder sa propre infrastructure de communication.

Pour rappel, Starlink est un système Internet par satellite mondial développé et géré par la société américaine SpaceX, largement utilisé dans le monde. Parallèlement, d'autres pays de la région développent des projets similaires. Notamment, en Russie, la société « Byuro 1440 » développe un système de communication par satellite en orbite basse appelé « Rassvet ».

L'importance de la communication par satellite

En Ukraine, les services de communication par satellite sont actuellement très demandés. Ces technologies jouent un rôle crucial non seulement dans les secteurs stratégiques, mais aussi pour fournir Internet à la population.

Selon les prévisions de la société Veon, le nombre d'utilisateurs des services Starlink en Ukraine pourrait atteindre environ 12 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Cela démontre l'ampleur du besoin en technologies de communication modernes dans le pays.

La création d'un nouveau système satellitaire national pourrait constituer une étape importante pour assurer la sécurité et l'indépendance des communications de l'Ukraine, bien que le succès du projet dépende de ses capacités techniques et financières.